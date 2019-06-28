/ Грузовой состав переехал ноги работнику завода в Челябинске

Специальная комиссия выяснит, как мужчина попал под поезд.

На челябинском заводе травмировался работник. Он попал под движущийся грузовой состав. Сообщается, что вагоны проехали прямо по ногам 23-летнего заводчанина. На место сразу же вызвали «скорую», чтобы оказать необходимую помощь и госпитализировать пострадавшего.

26 июня на территории завода «Мечел-Кокс» работник попал под движущийся грузовой железнодорожный состав. На скорой помощи мужчина был доставлен в больницу. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. На предприятии создана комиссия по расследованию причин произошедшего.— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ЧМК.

Отметим, что сотрудники пострадавшего предполагают, что под состав он попал по неосторожности.