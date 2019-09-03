Магнитогорский живодер задержан полицией

Мужчину обвиняют в жестоком обращении с животным.

Послушать 00:00

Магнитогорца, который заколол собаку вилами, а затем привязал к бамперу и увез в сторону лесополосы в СНТ «Ремонтник» 25 августа, задержала полиция.

Видео ужасного содержания появилось в социальных сетях, после его публикации активизировались волонтеры. Собственную проверку начали и правоохранительные органы.

«Сотрудником пресс-службы УМВД России по городу Магнитогорску в ходе мониторинга в одной из групп популярной социальной сети была выявлена публикация о жестоком обращении с собакой в одном из садоводческих товариществ Магнитогорска, повлекшим смерть животного», — сообщили в ведомстве.

Участковый уполномоченный Отдела полиции «Правобережный» опросил свидетелей, посмотрел видео, после чего вышел на главного «героя» записи. Им оказался местный житель 1965 года рождения. Полиции он рассказал, что на своем участке обнаружил задушенного кролика. Мужчина предположил, что это сделала местная собака, и решил наказать: убив с особой жестокостью. Полиция Магнитогорска завела уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело в отношении задержанного мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (жестокое обращение с животными). Максимальное наказание за совершение данного противоправного деяния — лишение свободы на срок до трех лет», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.