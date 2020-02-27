Прокуратура нашла нарушения в работе детской больницы Златоуста

Учреждение проверили после того, как мать не смогла вызвать врача больному ребенку.

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Прокуратура Златоуста проверила Городскую детскую больницу и выявила несоответствия требованиям законодательства в сфере здравоохранения. Медицинское учреждение нарушило Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан».

«Специалисты ГБУЗ „Городская детская больница Златоуста“ нарушили сроки оказания ребенку первичной медико-санитарной помощи, а в тот день, когда ребенка осмотрел врач, не было выписано рецепта на выдачу медикаментов бесплатно», — сообщают в прокуратуре Челябинской области по Златоустовскому городскому округу.

Больнице велели устранить нарушения, ситуацию взяли на контроль.

Напомним, 10 февраля жительница Златоуста не могла вызвать врача на дом для оказания помощи ее трехлетней дочери. В регистратуру женщина звонила 327 раз, но там никто не поднимал трубку.