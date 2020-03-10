130 снегоуборочных машин работали ночью на дорогах Челябинской области

По прогнозам синоптиков, местами снег с дождём будет идти на протяжении всего дня.

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Мокрый снег продолжает атаковать города Челябинской области. Проблем добавляют и перепады температур из минуса ночью в плюс днём: они не только создают опасные условия на дорогах, но и провоцируют образование туманов, и, как следствие, и плохой видимости на трассах. Дорожники приступили к чистке уже ночью.

«В ночь с 9 на 10 марта на региональных автодорогах работало 130 единиц техники. Утром дорожники мобилизовались — количество задействованной техники постоянно увеличивается»,— сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

По прогнозам синоптиков, сегодня днём в регионе местами ожидаются осадки, в целом будет облачно с прояснениями. В Челябинске также ожидаются дождь и мокрый снег.

Кроме того, сегодня на территории всей области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия.