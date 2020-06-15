Мужчина сорвался со скалы на озере Тургояк

Пострадавшего передали медикам.

Послушать 00:00

ЧП произошло в минувшую пятницу, 12 июня, на озере Тургояк. Помощь спасателей потребовалась 30-летнему мужчине, который упал со скалы.

«Спасатели зафиксировали пострадавшего на спинальном щите и транспортировали до автомобиля СМП», — прокомментировали в пресс-службе Поисково-спасательного отряда Челябинской области.

Напомним, при походе в горы необходимо выбрать благоприятную погоду и светлое время суток. Ни в коем случае не употребляйте спиртное. Используйте страховку. Если застали град или сильный дождь — лучше остановитесь и переждите.