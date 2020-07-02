На Тургояке запретили движение катеров с ДВС

Передвигаться на подобных суднах пока разрешено спасателям и надзорным ведомствам.

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На озере Тургояк больше нельзя кататься на катерах с двигателями внутреннего сгорания. Такой запрет введён начиная с четверга, со 2 июля, после поручения Алексея Текслера. Цель ограничения — снизить нагрузку на водоём, подчеркнули в пресс-службе правительства Челябинской области.



«С целью сохранения уникального южноуральского озера, которое испытывает серьезную антропогенную нагрузку, Алексей Текслер поставил задачу министерству экологии запретить на Тургояке использование катеров с двигателями внутреннего сгорания»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального правительства.

Решение вступает в силу начиная с четверга, со 2 июля. Отметим, что не всем катерам с ДВС запрещено движение по Тургояку. На них пока остаются судна спасателей и надзорных ведомств, но их рекомендовано перевести на электродвигатели.