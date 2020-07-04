В Минэкологии прокомментировали слухи о снятии с Тургояка режима памятника природы

Сообщения об этом начали появляться после подписания губернатором Постановления, связанного с запретом на использование катеров с ДВС.

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После того, как губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввёл запрет на использование на озере Тургояк катеров с двигателями внутреннего сгорания, в сети всё чаще стала появляться информация о том, что с озера сняли режим памятника природы. Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков поспешил опровергнуть эту новость, назвав её фейковой.

В своём Telegram-канале Виталий Безруков написал, что изменения в постановления правительства подразумевают исключительно запрет на использование катеров с ДВС.

«Это изменение — продолжение ужесточающих мер, введенных губернатором Челябинской области. Ранее были введены запреты на выделение на Тургояке новых земельных участков под застройку, вблизи озера были запрещены фейерверки, которые мешают нересту рыбы. К тому же, отныне все новые строения должны подключаться к централизованной канализации с выводом стоков на Миасские очистные сооружения»,— написал замминистра экологии Челябинской области.

По его словам, все введённые меры не только не уменьшают охранного статуса озера Тургояк, но, напротив, направлены на то, чтобы защитить одно из самых прекрасных озёр Челябинской области.

«Думаю, не всем пришлись по душе важные шаги в экологическом направлении, предпринятые по поручению губернатора, поэтому и появляется дезинформация»,— резюмировал Виталий Безруков.

Подробнее о запрете на использование на Тургояке катеров с ДВС можно узнать здесь.