Южноуральцы смогут бесплатно подключить газ

Социальная концепция газификации может быть опробована в Челябинской области.

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Жители четырёх регионов России, в числе которых Челябинская область смогут бесплатно провести газ до границ своего участка. Южноуральцы, вместе с представителями Курганской, Московской и Тюменской областей получат такую возможность первыми в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго. В ведомстве добавили, что социальная газификация связана с готовностью регионов и газораспределительных организаций по топливно-энергетическим балансам по всем видам доступности топлива.



«Министерство энергетики Российской Федерации в настоящий момент ведет плотную работу по новым подходам к газификации с Тюменской, Курганской, Московской и Челябинской областями»,— сказал представитель министерства.

Ранее заместитель министра энергетики Павел Сорокин отметил, что бесплатным предлагается сделать проводку газопроводов и внутрипоселковых сетей до границы участка, при этом выбор плиты или котлового оборудования ложится на потребителя.

Также Минэнерго намерено снизить средний срок подключения населения к газу с 240-280 дней до 120-130 благодаря созданию в каждом из регионов единого оператора. Им может стать «Газпром». По данным ТАСС, сейчас власти ищут источники средств для ускорения процесса газификации.