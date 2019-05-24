Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.49 +0.07 71.84 0
Челябинск
сейчас
 
+6 °C
завтра
 
+7 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Мужчина пытался провезти из Турции в Челябинск пять кастетов

Мужчина пытался провезти из Турции в Челябинск пять кастетов

Турист не догадывался о том, что это запрещено.
сегодня в 15:45
  |  Происшествия

Южноуралец пытался провезти в Челябинск пять кастетов. Запрещенные предметы в его багаже обнаружили сотрудники таможни в международном секторе аэропорта «Челябинск». Пассажир авиарейса Анталия — Челябинск отметил, что приобрел кастеты на турецком рынке, чтобы подарить их друзьям в качестве сувениров.

В настоящее время кастеты изъяты и отправлены на экспертизу. В случае, если подтвердится, что предметы относятся к холодному оружию, по данному факту будет возбуждено дело об административном правонарушении по статьям 16.2 и 16.3 КоАП РФ с конфискацией и штрафом в размере до 2,5 тысяч рублей. —  рассказал начальник таможенного поста «Аэропорт Баландино» Андрей Висимских.

Отметим, что южноуралец не догадывался о том, что кастеты являются холодным оружием и запрещены к ввозу.

Происшествия
Челябинские таможенники задержали бизнесмена за взятку
28.02.2019
Челябинские таможенники задержали бизнесмена за взятку
Происшествия
Контрафактную одежду на 13 миллионов рублей выявили челябинские таможенники
26.01.2019
Контрафактную одежду на 13 миллионов рублей выявили челябинские таможенники
Происшествия
13-летний мальчик, подравшийся в детском лагере, мог впасть в кому после удара кастетом
01.07.2015
13-летний мальчик, подравшийся в детском лагере, мог впасть в кому после удара кастетом
Происшествия
На челябинском вокзале полиция задержала наркомана с кастетом
10.02.2014
На челябинском вокзале полиция задержала наркомана с кастетом
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Юрий Ерофеев
16:57, 24.05.2019
В Златоусте делают хорошие! Зачем турецкий шлак ему?

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Алексей Текслер заявил, что по большинству южноуральских дорог невозможно ездить
сегодня в 19:48
Алексей Текслер заявил, что по большинству южноуральских дорог невозможно ездить
Общество
Расходы россиян на дорогие смартфоны увеличились
сегодня в 18:50
Расходы россиян на дорогие смартфоны увеличились
Общество
Олимпиадник из Магнитогорска получил шанс поступить в любой вуз без экзаменов
сегодня в 18:39
Олимпиадник из Магнитогорска получил шанс поступить в любой вуз без экзаменов
Происшествия
Упавшего в карьер ребенка ищут в Челябинской области
сегодня в 18:11
Упавшего в карьер ребенка ищут в Челябинской области
Общество
В Челябинске нашли пропавшего студента с Дальнего Востока России
сегодня в 18:01
В Челябинске нашли пропавшего студента с Дальнего Востока России
Общество
Последствия крупного лесного пожара устраняют в Челябинской области
сегодня в 17:49
Последствия крупного лесного пожара устраняют в Челябинской области
Общество
В Челябинске состоялось открытие фестиваля «Сцена-2019»
сегодня в 17:43
В Челябинске состоялось открытие фестиваля «Сцена-2019»
Происшествия
Александр Сребрянский проведет ближайшие месяцы в СИЗО
сегодня в 17:40
Александр Сребрянский проведет ближайшие месяцы в СИЗО
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6