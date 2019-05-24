/ Мужчина пытался провезти из Турции в Челябинск пять кастетов

Турист не догадывался о том, что это запрещено.

Южноуралец пытался провезти в Челябинск пять кастетов. Запрещенные предметы в его багаже обнаружили сотрудники таможни в международном секторе аэропорта «Челябинск». Пассажир авиарейса Анталия — Челябинск отметил, что приобрел кастеты на турецком рынке, чтобы подарить их друзьям в качестве сувениров.

В настоящее время кастеты изъяты и отправлены на экспертизу. В случае, если подтвердится, что предметы относятся к холодному оружию, по данному факту будет возбуждено дело об административном правонарушении по статьям 16.2 и 16.3 КоАП РФ с конфискацией и штрафом в размере до 2,5 тысяч рублей. — рассказал начальник таможенного поста «Аэропорт Баландино» Андрей Висимских.

Отметим, что южноуралец не догадывался о том, что кастеты являются холодным оружием и запрещены к ввозу.