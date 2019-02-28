/ Челябинские таможенники задержали бизнесмена за взятку

Мужчина предлагал 320 тысяч рублей за ввоз товаров из Казахстана.

Сотрудники челябинской таможни на границе с Казахстаном задержали бизнесмена, который пытался дать взятку представителю ведомства. Бизнесмен хотел за 320 тысяч рублей беспрепятственно ввезти в Россию товары из Казахстана, рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской таможни. Момент задержания злоумышленника попал на видео.

Таможенник своевременно сообщил коллегам о готовящемся преступлении, благодаря чему сотрудники отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни зафиксировали факт передачи взятки и задержали коммерсанта с поличным. Подозреваемый отправлен под стражу. Денежные средства изъяты. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской таможни.

В настоящее время челябинский следственный отдел СК РФ на транспорте возбудил уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу в крупном размере». Ведется расследование уголовного дела. Предпринимателю может грозить до 12 лет лишения свободы.



