Металлический кастет изъяли у студента на вокзале в Челябинске

Подросток сказал, что нашел его на улице.

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Инцидент произошел на Пригородном вокзале в Челябинске 13 марта. В сумке 16-летнего студента колледжа обнаружили предмет, который был похож на кастет.

«Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних разъяснили 16-летнему юноше меры ответственности за противоправное поведение и привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 20.8 КоАП РФ», — прокомментировали в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Кастет изъяли и направили на экспертизу. Выяснилось, что он относится к холодному оружию ударно-раздробительного действия. Студент пояснил, что нашел его на улице и оставил себе из-за необычного внешнего вида.