/ 14-летнюю девочку разыскивают в Челябинске

Пропавшая ушла из дома 2 дня назад.

Вторые сутки в Челябинске разыскивают Диану Кугут. Девочке 14 лет. 26 июня она ушла из дома и с тех пор не выходит на связь. Диана Кугут проживает в Курчатовском районе, в доме № 321 по проспекту Победы. Рядом с местом жительства девочку не видели, друзья и родственники говорят, что к ним Диана не приходила.

Девочка была одета в серую кофту, синюю жилетку и черные штаны. — рассказали сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Особые приметы пропавшей: худощавого телосложения, рост 170 сантиметров, прямые волосы до плеч, пирсинг в носу и ушах.

Всех, кто видел Диану или знает, где находится девочка, просят сообщить информацию по номерам: 8 908 811 69 03 (Алексей), 8 951 455 13 17 (Татьяна) или 02.