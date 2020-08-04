Бдительность соседей спасла жизнь жителю Карабаша

Они вызвали пожарных из-за сильного задымления.

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От серьезного возгорания удалось оградить многоквартирный дом в Карабаше. 3 августа днем жители одного из домов по улице Металлургов заметили сильное задымление. Они обратились за помощью в пожарную охрану, после чего стали выяснять, где находится источник возгорания.

«К месту происшествия незамедлительно направились 2 пожарных расчёта. Пока огнеборцы были в пути, соседи проникли в квартиру на 4 этаже, откуда исходил запах. В одной из комнат они обнаружили мужчину на тлеющем диване», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе 5 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Челябинской области.

Пострадавшего мужчину госпитализировали и поместили в реанимационное отделение.

По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Во избежание подобных инцидентов южноуральцев просят не курить лежа, тщательно тушить окурки и спички, а также не курить возле легковоспламеняющихся предметов.