Группу грабителей из Екатеринбурга задержали в Златоусте

Один из злоумышленников пытался скрыться вплавь.

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В Златоусте полицейские задержали группу грабителей из Екатеринбурга. Приезжие, в составе 8 человек «обчищали» магазины города. Свои преступления группировка совершала в ночное время, однако стражам правопорядка удалось установить их личности и задержать.



На всю остальную банду правоохранителей вывели два человека, которых вычислили «по горячим следам». Одного из них полицейские задержали в районе дома № 15 по улице Бориса Ручьёва, а за другим пришлось гнаться по воде. Как рассказал сотрудник отдельной роты ППС ОМВД по Златоусту Александр Пупышев, мужчина пытался скрыться вплавь, но был задержан.

«Отрабатывая ближайшие районы по улице Бориса Ручьёва, 15 выявлены 2 подозрительных гражданина. При виде служебного автотранспорта они замешкались и пытались разойтись. Один был задержан прямо на месте, второй пытался скрыться, но был задержан в реке Ай. Задерживал я лично, пришлось применить интуицию, смекалку, догонять его вплавь»,— поделился Александр Пупышев.

Затем полицейские задержали остальных участников группировки. Вскоре выяснилось, что они работали в городе с 29 мая по 1 июня. За это время злоумышленники успели обокрасть несколько магазинов на сумму около 20 тысяч рублей. Сейчас с подозреваемыми работает полиция, они дают признательные показания.