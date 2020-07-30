Молния ударила в водонапорную башню в Челябинске

Сооружение расположено в районе вокзала.

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В Челябинске во время грозы в среду, 29 июля, в водонапорную башню ударила молния. Объект, пострадавший от непогоды, находится в районе вокзала. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Как рассказали «Первому областному» представители ведомства, в инциденте пострадала только кровля башни.



«Это не эксплуатируемая водонапорная башня. Предварительная причина — грозовые разряды. Здание отстояли, повреждение получила кровля. Человеческих жертв нет»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Напомним, что за текущую неделю это уже второй удар молнии по объектам в Челябинской области. В минувшую субботу от стихии пострадал участок газопровода в посёлке Остроленский Нагайбакского района, что привело к временному отключению от голубого топлива двух посёлков.