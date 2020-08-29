Двое мужчин погибли на пожаре в Чурилово

Возгорание произошло в заброшенном доме.

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Накануне днём в микрорайоне Чурилово в Челябинске произошёл пожар. Местные жители, позвонив огнеборцам, сообщили, что горит заброшенный дом в частном секторе. Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона незамедлительно выехали на место ЧП.

Прибыв по указанному адресу, пожарные увидели, что пламя уже целиком охватило дом. Кроме того, произошло обрушение кровли. Открытый огонь и слишком высокая температура и в без того жаркий день не позволили огнеборцам проникнуть внутрь. Тушить пожар они начала снаружи.

«Сбив огонь, сотрудники МЧС проникли в строение и обнаружили двух мужчин без признаков жизни, которых эвакуировали и передали работникам скорой медицинской помощи. Медицинская служба констатировала смерть обоих мужчин»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Вероятно, это были мужчины без определённого места жительства, поскольку, по словам соседей, заброшенное строение облюбовывали бездомные.

Причины пожара пока неизвестны и на данный момент выясняются специалистами. Однако, скорее всего, это было неосторожное обращение с огнём.