Жители Чурилово жалуются на ужасную вонь

По их словам, причина кроется в проблемной канализации.

Послушать 00:00

Жители Чурилово пожаловались на коммунальные проблемы. В микрорайоне появился запах канализации, который якобы распространился из-за открытых люков. Система водоотведения засоряется раз в месяц, жалуются местные жители. У одной из жительниц Чурилово — пенсионерки Веры Лазаревой даже начались проблемы с насекомыми.



«Балкон весь черный от этих мошек. Я ж говорю, балкон не закрываю! Мошки летят только так»,— пожаловалась жительница микрорайона Чурилово Вера Лазарева.

Причина засорения — один из недостроенных домов. Строительная компания планировала возвести его, но обанкротилась, успев лишь заложить фундамент и сделать канализацию. Последняя стала засорятся, а чистить её, несмотря на обязанности застройщика, приходится управляющей компании. Обанкротившаяся фирма никому не передала права на обслуживание сетей.

«Схема решения она стандартная и исходит из требований жилищного кодекса. У сетей должен быть собственник. И он за них отвечает. Пока собственника не будет не будет организации которая постоянно будет проводить чистку и обслуживание это будет продолжаться и запах, и засорение»,— поделился общественник Анатолий Вершинин.

Застройщик выставил канализационные сети на продажу. Однако купить её не представляется возможным из-за неподъёмной цены. Сейчас чиновники городской администрации отслеживают ситуацию в Чурилово. Пока что они придумали временное решение проблемы — установили бетонных плиты на колодцы.