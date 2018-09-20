/ Челябинская балетная труппа выступит на европейской сцене с солистами Большого

Актеры челябинского театра оперы и балета представят свои спектакли в Италии и Израиле.

Выступление пройдет в рамках проекта «Русские сезоны».

Лучшие балетные постановки Челябинского театра увидят зрители Европы. Артисты отправляются на гастроли в Италию в рамках проекта «Русские сезоны». Танцоры балета выступят в городах Горация, Генуя, Камольи, Ла Специя, Сиена и Пиза со знаменитым балетом Дельдевеза и Микуса «Пахита».

Организаторы фестиваля выбирали «Пахиту» из постановок Мариинского, Екатеринбургского и Челябинского театров. Мы очень рады, что отметили именно наш спектакль. Сейчас идёт серьёзная подготовка, ведь участвовать в проекте такого уровня не только престижно, но и очень ответственно. — сообщил главный балетмейстер Юрий Выскубенко

Гастроли балетной труппы Челябинского театра продолжатся в Израиле. Там в Тель-Авиве, Хайфе, Беэр-Шеве и Иерусалиме артисты покажут балет «Баядерка». Главные партии исполнят заслуженные артисты России Владислав Лантратов и Анна Никулина, солирующие в Большом театре.

Отметим, что в этом году глобальный проект «Русские сезоны» проходит в 74 городах Италии. В его программе не только гастроли знаковых российских музыкальных и драматических коллективов, но и выставки из собраний крупнейших музеев и специальные акции.