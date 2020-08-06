Мужчина, находившийся в федеральном розыске, объявился в магнитогорской миграционной службе

Его искали более четырех лет.

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Четыре года назад житель Таджикистана совершил некое правонарушение и решил скрыться следствия. Сотрудники правоохранительных органов пытались найти мужчину, но безуспешно. Не помогло даже то, что его объявили в федеральный розыск.

Никто не предполагал, что житель города Душанбе объявится в 2,5 тысячах километров от дома — в городе Магнитогорск Челябинской области.

Спустя 4 года мужчина решил прийти в местное отделение миграционной службы, чтобы получить госуслугу. И либо он не знал о том, что личность будет проверяться, либо не догадывался, что он до сих пор разыскивается. Но это выяснила сотрудница ФМС, при проверке мужчины по базе данных. Она незамедлительно вызвала наряд Росгвардии.

«4 августа в 16 часов 18 минут на пульт централизованной охраны войск национальной гвардии РФ поступил сигнал „Тревога“ с охраняемого объекта — одного из отделов ФМС города Магнитогорска. На место незамедлительно прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны ВНГ РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие Росгвардейцы задержали 28-летнего мужчину. Он был доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.