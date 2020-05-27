Росгвардейцы задержали челябинца в федеральном розыске

Мужчина почти полгода скрывался от следствия.

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Росгвардейвы во вторник, 26 мая, в одном из дворов по улице Каслинской задержали мужчину, который вот уже пять месяцев находится в федеральном розыске. На место они прибыли после сообщения из отдела полиции «Курчатовский» об агрессивном поведении челябинца.

«Прибывших на место бойцов Росгвардии встретил местный житель. Он указал на мужчину, по внешним признакам находящегося в состоянии опьянения, который, заметив приближающихся росгвардейцев, стал вести себя еще более вызывающе. При проверке его личности стражи правопорядка выяснили, что ранее неоднократно судимый 29-летний челябинец более 5 месяцев находится в федеральном розыске, выставленным отделом полиции „Советский“», — сообщили в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.

В поле зрения полиции мужчина попал в октябре прошлого года. На него было заведено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. Все это время он скрывался от следствия.

Бойцы Росгвардии передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.