Мужчина из ревности поджог машину бывшей девушки в Челябинске

На автомобиле ездил новый сожитель женщины.



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40-летний

«Полицейскими установлено, что мотивом совершения преступления стала ревность. Мужчина хотел отомстить своей бывшей возлюбленной и поджог автомашину, на которой передвигался ее новый сожитель, однако автомашина принадлежит не ему, а его знакомой, которая и обратилась с заявлением в полицию»,

— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД России по Челябинской области.

В Челябинске парень поджог машину своей бывшей девушки. Поводом для преступления стала ревность. Инцидент произошёл во дворе одного из домов по улице Клары Цеткин.Женщина обратилась в отдел полиции «Центральный». Она рассказала, что неизвестный облил принадлежащую ей машину «Форд Фокус» жидкостью, после чего поджог автомобиль. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимыймужчина. Как выяснилось позднее, на автомобиле ездил новый сожитель девушки.Ущерб от действий ревнивца составил 150 тысяч рублей. По факту преступления в отделе полиции «Центральный» возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» УК РФ. Отметим, что по данной статье подозреваемый может получить наказание до пяти лет лишения свободы. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.