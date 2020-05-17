Сотовый телефон украли у жителя Челябинской области

Примечательно, что кража произошла в его квартире.

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В Нагайбакском районе Челябинской области мужчина привёл девушку, с которой только познакомился, к себе домой. А ушла она из его квартиры не с пустыми руками. Южноуралец сразу же написал заявление в полицию о краже имущества. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как сообщил 30-летний местный житель, он познакомился с девушкой и пригласил её к себе. Дома они распивали спиртные напитки. А после того, как дама ушла, мужчина обнаружил пропажу своего сотового телефона. Ущерб южноуралец оценил в 8 тысяч рублей.

«Сотрудниками уголовного розыска установлена и задержана местная жительница 1997 года рождения. Похищенным телефоном девушка распорядилась по своему усмотрению. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ „кража“. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет»,— сообщили в ведомстве.

Девушке уже избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.