Не пожелала ответить: главу Каслей осудили за игнорирование обращений граждан

Местные жители не получили письменных ответов в установленный срок.

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В Каслях Челябинской области главу города отправили под суд за неисполнение обязательств перед гражданами. Какие обязанности не выполнило должностное лицо и к какому наказанию его приговорил городской суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Известно, что в администрацию Каслей поступило пять обращений жителей города по разным вопросам, на которые представители администрации должны были отправить письменный ответ в течение 30 дней, как установлено законом. Однако на обращения граждан отвечать не пожелали, и местные жители отправились с жалобами в Каслинскую городскую прокуратуру.

«По результатам проверки городским прокурором вынесено постановление о привлечении главы Каслинского городского поселения к административной ответственности по статье 5.59 КоАП РФ. Мировым судьей глава городского поселения привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей»,— сообщили в ведомстве.

Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.