Мужчина убил жену на глазах у собственных детей и случайных свидетелей в Саткинском районе

Преступление произошло в 11:30, сообщают местные СМИ.

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Жуткое происшествие случилось сегодня, 29 июля, в Саткинском районе Челябинской области. Неизвестный мужчина убил женщину. Как пишут местные СМИ, погибшая и предполагаемый убийца были супружеской парой, а за трагедией из машины могли наблюдать дети.



О смертельном инциденте сообщил портал «Саткинский рабочий». Со ссылкой на представителей местного следственного комитета они сообщили, что убитая и предполагаемый преступник — жители Башкирии. Они ехали в детскую стоматологию. По дороге между супругами произошёл конфликт, и мужчина начал бить женщину ножом. Она выбежала из машины, но супруг догнал её и продолжил наносить ранения уже вне автомобиля. Это заметили очевидцы, которые сняли происходящее на видео.

«Мужчину задержали. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Задержанного допрашивают. Дополнительно сообщается, что на момент совершения преступления он был трезв»,— пишет «Саткинский рабочий».

Сейчас следственный отдел СК по Сатки ищет свидетелей преступления. Всех, кто обладает информацией просят позвонить по номеру: 8 (35161) 4-39-83.