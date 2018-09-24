/ Отец школьника избил 11-летнего обидчика сына

Следственный комитет проводит проверку.

Следователи начали проверку по делу об избиении в Металлургическом районе Челябинска 11-летнего школьника. 20 сентября этого года мальчик был доставлен в больницу с травмой живота. Как рассказали сайту «Первый областной» в С К России по Челябинской области, удары в живот ребенку нанес отец другого мальчика.

По предварительным данным, мальчику нанес удары отец другого ученика после ссоры детей. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за обеспечение режима безопасности детей на учебных занятиях. — рассказали сайту «Первый областной» в Следственном комитете России.

Отметим, что дело было передано в следственный комитет из органов внутренних дел по инициативе сотрудников следственного комитета. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления.