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/ Дерево с корнем вырвал мусоровоз в Челябинске

Дерево с корнем вырвал мусоровоз в Челябинске

А после еще несколько метров тащил сломанный ствол по асфальту.
сегодня в 13:14
  |  Происшествия

В одном из дворов Металлургического района мусоровоз, не обращая внимания на крики местных жителей, вырвал с корнем дерево и еще несколько метров тащил его по земле. Фотографии произошедшего появились в группе «ЧЁРНЫЙ СПИСОК l ЧЕЛЯБИНСК l ОТЗЫВЫ l МОШЕННИКИ» в социальной сети «ВКонтакте».

Вот так у нас сегодня выносили мусор на Шоссе Металлургов. Водитель зацепился за дерево, ему кричали, но он так и не остановился, пока не вырвал дерево с корнем. — комментирует произошедшее автор поста.

К счастью, обошлось без жертв. На момент случившегося на придомовой территории не было людей.

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