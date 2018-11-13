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/ Данные о не занимающихся мусорными баками перевозчиках собирает городская администрация

Данные о не занимающихся мусорными баками перевозчиках собирает городская администрация

Жалобы уже начали поступать.
сегодня в 16:51
  |  Общество

Челябинская администрация начала принимать жалобы от горожан, мусор во дворах которых убирают не слишком тщательно. Оказывается, некоторые перевозчики приезжают на вверенные им участки, останавливают автомобили, но из кабины не выходят. В маршруте отмечают двор убранным, а на самом деле мусор остается в баках.

Жалобы есть, их немного, нельзя сказать, что все из одного двора или одного района. Все обращения от горожан мы передадим ответственным специалистам, а те уже будут разговаривать с компаниями, выяснять причину такого поведения. — прокомментировали сайт «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Жалобу нужно направить на почту press@cheladmin.ru. В письме нужно описать проблему, назвать адрес, можно также приложить фото или видео в доказательство простоя перевозчиков.

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