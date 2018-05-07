/ Женщина осталась без сарая из-за разлетевшегося мусорного костра

Жилья едва не лишились и соседи.

30-летняя жительница одного из домов в Верхнеуральском районе устроила пожар, когда боролась со скопившимся мусором. Она собрала его в две кучи и подожгла. Женщину не остановил даже действующий в регионе особый противопожарный режим. За костром никто не следил, и ветер быстро разнес горящий мусор по участку. Возгорания строений избежать не удалось.

Заполыхал сарай. А из-за плотности постройки пламя перекинулось на крышу дома гражданки. Была угроза и домам соседей, но прибывшим пожарным удалось остановить распространение огня. — уточнили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

В результате огонь полностью уничтожил сарай площадью 120 квадратных метров. Также пострадала кровля и стены дома.

В МЧС пояснили, что намерены установить виновников. Скорее всего, они понесут административное наказание за использование открытого огня во время особого противопожарного режима. Штраф за это — от 2 до 4 тысяч рублей.

Напомним, использование открытого огня в период особого противопожарного режима запрещено. Телефон пожарных и спасателей — «101».