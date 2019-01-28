/ Более 7000 новых мусорных контейнеров установили в Челябинске

Регоператор отчитался о работе за первый месяц.

С начала 2019 года в Челябинске начал свою работу региональный оператор ООО «Центр коммунального сервиса». Об итогах работы за январь рассказал первый заместитель директора компании Владимир Ткачук на аппаратном совещании у врио главы города.

Трудный опыт, который мы получили в сентябре, помог нам избежать бедствий в январе. В праздники больших проблем не возникало. Были небольшие локальные трудности из-за ухода перевозчиков, которые работали ранее. Но сейчас переход полностью осуществлен. В городе работает 47 машин, вывозящих отходы из жилых районов, более 35 машин работает с крупногабаритным мусором. — прокомментировал Владимир Ткачук.

Также, в докладе было отмечено, что с сентября 2018 года региональным оператором было установлено более 7250 новых пластиковых контейнеров. Правда, около 112 из них сгорели, поскольку баки поджигают.

Владимир Ткачук подчеркнул, что с января жителям Челябинска будет приходить отдельная квитанция за вывоз ТКО. Жители многоквартирных домов будут платить 67,59 рублей с человека, а жители частного сектора — 52,18 рубля.