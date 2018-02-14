/ Мстительного челябинца оштрафовали за клевету на полицейских

Мужчину разозлила перспектива отпраздновать Новый год в участке.

Житель Челябинска заплатит 20 тысяч рублей за свою мстительность. Такое решение вынес суд, изучив обстоятельства уголовного дела, переданного в государственный орган. В последний день 2017 года мужчина выпил слишком много алкоголя и начал скандалить с женой. Та испугалась за свою жизнь и вызвала полицию. Правоохранители решили увезти буйного хозяина в участок. Испугавшись, он начал симулировать боли.

Сотрудники полиции по просьбе нарушителя дважды вызывали на место бригаду скорой медицинской помощи, которая каких-либо нарушений здоровья не выявила. Осознавая, что избежать помещения в отдел полиции возможно, только убыв в больницу, мужчина, заявляя о болях в сердце, согласился на госпитализацию, от которой впоследствии отказался в карете скорой помощи. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Обиженный на полицейских, челябинец 1 января позвонил в городское УМВД и сказал, что был побит сотрудниками ведомства. Когда правда вскрылась, против челябинца возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос с обвинением в совершении тяжкого преступления». Свою вину мужчина признал и в содеянном раскаялся.



Разобравшись во всем, суд прекратил уголовное дело, о чем ходатайствовал и следователь. Судебный штраф, назначенный в качестве наказания, челябинец должен уплатит в течение 3 месяцев.