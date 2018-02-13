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/ Следователи отказались возбуждать уголовное дело на полицейского-охотника на Южном Урале

Следователи отказались возбуждать уголовное дело на полицейского-охотника на Южном Урале

Противоправных действий не выявлено.
сегодня в 12:40
  |  Общество

Следователи прекратили разбирательства в отношении сотрудника правоохранительных органов, подозреваемого в браконьерстве на территории Малокизильского водозабора. Доследственная проверка по факту незаконной охоты завершена. Ни одна из вменяемых полицейскому статей не подтвердилась фактами.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проведена доследственная проверка, по результатам которой было установлено, что в действиях задержанного егерями полицейского отсутствуют признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Хулиганство, незаконная охота, злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий», так как территория Малокизильского водозабора, на которой он был задержан, не обладает особым правовым статусом, запрещающем нахождение на ней с охотничьим оружием. В этой связи, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании (отсутствия состава преступления. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, информация об охоте полицейским на запрещенной территории появилась 26 декабря 2017 года. Сообщалось, что следователи организовали доследственную проверку по факту незаконной охоты. Они проверяли, действительно ли сотрудник полиции занимался браконьерством на территории заповедника. Параллельно проверку организовала полиция. Там выяснили, что правоохранитель действительно был в указанном месте, но факт браконьерства не доказан.

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