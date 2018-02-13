Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.02 -0.15 71.25 -0.14
Челябинск
сейчас
 
-14 °C
завтра
 
-14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Суд готовится рассмотреть дело полицейского, насмерть сбившего велосипедистку на Южном Урале

Суд готовится рассмотреть дело полицейского, насмерть сбившего велосипедистку на Южном Урале

Установлено, что мужчина во время ДТП был пьян.
сегодня в 17:17
  |  Общество

Дело о полицейском, насмерть сбившем велосипедистку и скрывшемся с места ДТП в Нязепетровском районе, готовится к передаче в суд. Прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Установлено, что обвиняемый во время ДТП являлся сотрудником правоохранительных органов. В свой выходной он находился за рулем пьяным. После дорожного происшествия он был уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции.

По результатам расследования Борисову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. — сообщили сайту «Первый областной» в прокуратуре Нязепетровского района.

Напомним, 2 сентября 2017 года на 86 километре автодороги Касли-Красноуфимск на территории Нязепетровского района произошло смертельное ДТП. Автомобиль сбил женщину, она получила сочетанные травмы и скончалась. Водитель после произошедшего попытался скрыться с места происшествия. Легковушку мужчина также предпочел спрятать, чтобы не выдать себя.

Общество
Сбивший насмерть велосипедистку пьяный экс-полицейский отправлен под арест
05.09.2017
Сбивший насмерть велосипедистку пьяный экс-полицейский отправлен под арест
Происшествия
Сбивший насмерть велосипедистку нетрезвый автомобилист оказался экс-сотрудником полиции
04.09.2017
Сбивший насмерть велосипедистку нетрезвый автомобилист оказался экс-сотрудником полиции
Происшествия
В Нязепетровске нетрезвый автомобилист насмерть сбил велосипедистку
04.09.2017
В Нязепетровске нетрезвый автомобилист насмерть сбил велосипедистку
Происшествия
Велосипедист в наушниках погиб под колесами грузового поезда под Челябинском
22.08.2017
Велосипедист в наушниках погиб под колесами грузового поезда под Челябинском
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Стало известно о ситуации на государственной границе в Челябинской области
сегодня в 20:19
Стало известно о ситуации на государственной границе в Челябинской области
Общество
65 секунд на реагирование. Система 112 заработает по всей Челябинской области
сегодня в 19:56
65 секунд на реагирование. Система 112 заработает по всей Челябинской области
Общество
Судебные приставы лишили южноуральца страховых выплат после ДТП
сегодня в 19:40
Судебные приставы лишили южноуральца страховых выплат после ДТП
Происшествия
Вспышку кишечных инфекций зафиксировали в Челябинской области
сегодня в 19:14
Вспышку кишечных инфекций зафиксировали в Челябинской области
Общество
Названа причина крушения Ан-148
сегодня в 18:58
Названа причина крушения Ан-148
Происшествия
Пьяного бесправника-рецидивиста поймали в Челябинской области
сегодня в 18:50
Пьяного бесправника-рецидивиста поймали в Челябинской области
Культура
Челябинскую короткометражку назвали лучшей на международном фестивале кино в Сочи
сегодня в 18:13
Челябинскую короткометражку назвали лучшей на международном фестивале кино в Сочи
Происшествия
Сосед вынес лежачего пенсионера и его супругу из горящего дома в Златоусте
сегодня в 18:01
Сосед вынес лежачего пенсионера и его супругу из горящего дома в Златоусте
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна