/ Суд готовится рассмотреть дело полицейского, насмерть сбившего велосипедистку на Южном Урале

Установлено, что мужчина во время ДТП был пьян.

Дело о полицейском, насмерть сбившем велосипедистку и скрывшемся с места ДТП в Нязепетровском районе, готовится к передаче в суд. Прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Установлено, что обвиняемый во время ДТП являлся сотрудником правоохранительных органов. В свой выходной он находился за рулем пьяным. После дорожного происшествия он был уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции.

По результатам расследования Борисову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. — сообщили сайту «Первый областной» в прокуратуре Нязепетровского района.

Напомним, 2 сентября 2017 года на 86 километре автодороги Касли-Красноуфимск на территории Нязепетровского района произошло смертельное ДТП. Автомобиль сбил женщину, она получила сочетанные травмы и скончалась. Водитель после произошедшего попытался скрыться с места происшествия. Легковушку мужчина также предпочел спрятать, чтобы не выдать себя.

