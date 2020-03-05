За клевету на чиновника осудили жительницу Челябинской области

Свою вину женщина не признала.

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В Верхнеуральске суд вынес приговор местной жительнице. Женщина признана виновной в клевете, содержащейся в публичном выступлении.

В начале сентября прошлого года в городе прошла встреча с врио губернатора Челябинской области. Во время мероприятия женщина заявила, что действующий начальник Управления образования администрации района ранее привлекалась к уголовной ответственности. То же самое она высказала на заседании собрания депутатов района в конце октября.

«Приговором мирового судьи подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.128.1 УК РФ, окончательное наказание назначено в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей с рассрочкой выплаты», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Добавим, что подсудимая свою вину не признала.