Моющим средством прогнала грабителя жительница Челябинской области

Мужчина проник в дом женщины и применил к ней насилие.

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Инцидент произошел в поселке Мелентьевка. В дом 56-летней женщины пробрался неизвестный и попытался похитить ее имущество, применив насилие. Хозяйка не растерялась и распылила ему в глаза обезжириватель. Злоумышленник сбежал.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 36-летний житель Златоуста.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж). Максимальная санкция данной части статьи − лишение свободы сроком до семи лет», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время задержанный находится под стражей.