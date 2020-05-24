Челябинца ограбили в подъезде дома

Мужчина обратился с заявлением в полицию.

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В Челябинске мужчину ограбили в подъезде дома, расположенного в центре города. Пострадавший незамедлительно обратился с заявлением в полицию. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

29-летний челябинец сообщил полицейским, что в подъезде дома по улице Свободы неизвестный открыто похитил у него планшет. Ущерб мужчина оценил в 11 тысяч рублей.

В скором времени сотрудники отдела уголовного розыска отыскали и задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений местный житель 1993 года рождения.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ „грабеж“. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщили в ведомстве.

Планшет пострадавшему не вернули, поскольку подозреваемый успел сбыть его, а вырученные деньги потратить.

Сотрудники полиции вновь напоминают гражданам о том, что если были совершены какие-то противоправные действия, то следует незамедлительно обращаться в полицию.