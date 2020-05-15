Молодой мужчина ограбил пенсионерку посреди дня в Верхнем Уфалее

Преступление из окна увидел полицейский.

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Полицейский Верхнего Уфалея задержал преступника, проступок которого он увидел из собственного дома. Сотрудник правоохранительных органов стал свидетелем грабежа и собственными силами смог остановить злоумышленника.



Инцидент произошёл в микрорайоне Спартака, во дворе дома на улице Худякова. Преступник, применив насилие, украл у 73-летней женщины сумку с деньгами и личными вещами. Однако преступление в окно заметил сотрудник полиции, который в этот момент находился на обеденном перерыве.

«Выбежав из дома, он догнал злоумышленника и вызвал наряд полиции. Задержанным оказался ранее судимый 33-летний местный житель. По данному факту в следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи „Грабёж“ Уголовного Кодекса России»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что по данной статье злоумышленник может получить до 7 лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Похищенное имущество возвращено пенсионерке.