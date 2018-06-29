/ Мотоциклиста ГИБДД сбила автоледи во время погони за нарушителем

В инспектора въехала «легковушка».

Возле педуниверситета на проспекте Ленина в аварию попал сотрудник мотовзвода ГИБДД. Как рассказали очевидцы, он ехал по главной магистрали города с проблесковыми маячками, преследуя другого мотоциклиста. Тот двигался по Челябинску без номеров. Однако не доезжая перекрестка мотоцикл Госавтоинспекции встретился с «Фольксвагеном».

Водитель не смог вовремя сориентироваться и въехал в бок мотоциклу. У сотрудника ГИБДД травма ноги. В машине никто не пострадал. — рассказал сайту «Первый областной» собственный источник.

На место приехал автомобиль реанимации, а также коллеги пострадавшего инспектора. Мотоцикл увез эвакуатор.

Очевидцы утверждают, что за рулем иномарки, спровоцировавшей ДТП, находилась женщина.