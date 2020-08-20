Очевидец страшной аварии на М-5 рассказал, как вытаскивали людей из разбитой машины

Пострадавшим потребовалась помощь проезжавших мимо людей.

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Стали известны подробности страшной аварии, которая произошла сегодня, 20 августа 2020 года, на трассе М-5. На 1742 километре дороги автомобиль «Ниссан Кашкай» во время обгона совершил столкновение с автомобилем «Форд», который двигался во встречном направлении.

«Я спал на заднем сиденье, проснулся от резкого торможения. Я поднял голову и увидел, что на дороге очень жестко столкнулись две машины. Два автомобиля решили паровозиком пойти на обгон. Первый успел и начал уходить в сторону потока. Машина, которая ехала по встречной полосе, уходила на обочину, потому что водитель понял, что второй обгоняющий не успевает перестроиться. Первый автомобиль из паровозика ушел, а второй зачем-то тоже пошел на обочину. И они столкнулись „лоб в лоб“», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ очевидец аварии Никита Глухов.

Именно он первым вызвал скорую помощь, поскольку понял, что водители остановившихся машин сразу бегут к пострадавшим.

«Мой друг побежал помогать, со всеми остальными. Начали вытаскивать людей. Дальнобойщики сразу посмотрели, течет ли бензин, отключили аккумуляторы, чтобы не произошло возгорание. Начали открывать двери, чтобы вытащить людей. С заднего сидения мы забрали детей, которые были в крови, плакали. Посадили их на заднее сиденье нашей машины. В это же время я координировал скорую помощь и пожарную службу, поскольку я позвонил им первый. Они звонили мне, спрашивали где мы, что происходит. Я побежал посмотреть, на каком мы километре находимся», — отмечает Никита.

Водитель «Ниссана» не мог ходить и говорить, после того, как его извлекли из автомобиля. Женщину-пассажира очевидцы трогать побоялись, чтобы не навредить, поскольку сразу поняли, что у нее тяжелые травмы.

«Дети кричали, что им больно, они были в крови. Мы помогали, бегали из машины в машину, накрыли водителя теплыми вещами. Полицейские приехали быстро, они и сказали, что на этом месте часто происходят аварии. Мы провели час с этими людьми, никого откачивать не нужно было, нужно было обезопасить нахождение людей на холоде, там почти шел снег. Мужчина, который ехал по встречной полосе вышел сам, у него был сильный ушиб», — рассказывает очевидец.

В «Ниссане» находилась семья, направлявшаяся из Саратовской области в Красноярский край. Мама, папа, трехлетняя дочь и их девятилетняя племянница госпитализированы. У детей черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Водитель машины все еще без сознания, его жене диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также переломы ребер и позвоночника со смещением.