Мотоциклист «помял» новый низкопольный автобус в Челябинске

ДТП произошло в Тракторозаводском районе.

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Водитель «загнал» свой мотоцикл под низкопольный автобус, которые начали курсировать по Челябинску осенью этого года. ДТП произошло в разгар дня 15 апреля.

«В 14 часов 25 минут в г. Челябинске, на пр. Ленина, д. 26, водитель 1982 года рождения управляя мотоциклом Хонда, не справился с управлением, совершил опрокидывание мотоцикла, после чего мотоцикл совершил наезд на стоящий автобус Лиаз», — сообщили в ОГИБДД Челябинска.

В результате аварии водитель «железного коня» получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение.