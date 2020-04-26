Расписание автобусов в аэропорт изменилось в Челябинске

Теперь автобусов будет больше, и ездить они будут чаще.

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В Челябинске с сегодняшнего дня, 26 апреля, вводится новое расписание автобусов, следующих в аэропорт. Подробнее сообщили в городском управлении транспорта.

Так, теперь на маршрутах № 1 «Железнодорожный вокзал — Аэропорт», № 41 «ДК Строителей — Аэропорт» и № 45 «Автобусный парк — Аэропорт» будут следовать автобусы большого класса с низким уровнем пола, с Wi-Fi, системой кондиционирования воздуха, видеонаблюдением и возможностью оплаты проезда бесконтактным способом.

«На маршруте № 1 продлили время работы в дневные часы и увеличили количество рейсов. Маршрут № 41 продолжает следовать в объезд аварийного путепровода, после завершения ремонта автобусы будут курсировать по прежней трассе. На маршруте № 45 будут работать четыре больших автобуса и часы пик и два автобуса в дневное время»,— сообщили в ведомстве.

Подробнее о времени отправления в будни и выходные дни можно узнать здесь, а также по телефонам диспетчерских предприятий: 217-62-34 — для маршрутов № 1 и № 41 и 8 (922) 75-00-738, 750-70-38 — для маршрута № 45.