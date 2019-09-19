Авария с маршруткой произошла на северо-западе Челябинска

На пешеходном переходе «Шевроле» столкнулся с двумя автомобилями.

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Сегодня, 19 сентября, утром на северо-западе Челябинска произошло ДТП, одним из участников которого стала «маршрутка». Авария произошла в 11:00 на пересечении улиц 40 лет Победы и Братьев Кашириных. Водитель «Шевроле Лачетти» не справился с управлением и столкнулся с «Фольксвагеном», после чего его откинула в сторону маршрутного такси. Есть пострадавшие.

ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе.

«По предварительным данным травмы получили пассажиры автомобиля Volkswagen. Им оказали помощь. Больше никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД устанавливают подробные обстоятельства ДТП. По факту аварии проводится проверка.