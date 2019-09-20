Грузовик вылетел на трамвайную остановку на Северо-Западе Челябинска

В результате ДТП под колесами большегруза оказалась женщина-пешеход.

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Страшное дорожно-транспортное происшествие парализовало движение трамваев на Северо-Западе Челябинска. Сегодня утром, 20 сентября, грузовой автомобиль вылетел на трамвайную остановку «Тепличная».

«Стоит движение трамваев на проспекте Победы, остановка „Тепличная“. Наезд автомобиля на пешехода», — сообщили сайту «Первый областной» в диспетчерской общественного транспорта.

По словам очевидцев, большегруз сбил серое дорожное ограждение, а после совершил наезд на пешехода. Под колесами автомобиля оказалась женщина.

«Женщину забрала скорая, на момент госпитализации она была живая», — сообщает в социальных сетях пользователь Валентина Свистунова.

Подробности происшествия устанавливаются.