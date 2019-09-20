Возобновилось движение трамваев на северо-западе Челябинска

Грузовик, въехавший на остановку сегодня утром, убрали с путей.

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Движение трамваев по проспекту Победы восстановилось. Грузовик, который сегодня утром вылетел на остановку общественного транспорта, убрали с трамвайных путей. Очевидцы сообщили, что в настоящее время движение трамваев восстановлено.

«Сейчас проезжали мимо, грузовик с трамвайных путей уже убрали, движение пошло», — рассказала жительница Курчатовского района Анастасия.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в 09:10.

«Водитель 1989 года рождения управляя грузовым автомобилем „ХОВО“ не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, после чего совершил наезд на пешехода стоящего на трамвайной остановке общественного транспорта. Одно из перильных ограждений повредило автомобиль ВАЗ-2107 под управлением водителя 1972 года рождения, который двигался впереди автомобиля „ХОВО“ и в момент ДТП остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом», — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД УМВД России по городу Челябинску.

В результате аварии пострадала девушка 1991 года рождения, попавшая под колеса автомобиля.

«Женщине сделали операцию. Были задействованы 2 бригады хирургов и 2 бригада анестезиологов-реаниматологов. У пострадавшей множественные травмы», — сообщил корреспонденту медиахолдинга ОТВ пресс-секретарь ОКБ№3.

Девушка находится в тяжелом состоянии.