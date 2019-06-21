Пострадавшие в смертельном ДТП с участием грузовика и автобуса получат страховые выплаты

Компенсация может достигать 2 миллионов.

Пострадавшие и родственники погибших в ДТП под Златоустом получат страховые выплаты. Речь идет об аварии, произошедшей 19 июня. Владелец автобуса имел действующий договор об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика.



Для того, чтобы получить выплату, необходимо написать заявление в компанию АО «АльфаСтрахование», предоставив необходимые документы.



Размер выплат пострадавшим рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1164. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение. При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени ее сложности. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе АО «АльфаСтрахование».

Например, минимальные травмы, то есть ушибы и ссадины, оцениваются в тысячу рублей. За перелом конечностей в зависимости от места травмы и степени ее тяжести положены от 60 до 300 тысяч, а за перелом бедра — от 80 до 300 тысяч рублей. В сумме выплата за несколько травм может достигать 2 миллионов.



Узнать адреса офисов, подробности о выплатах и необходимых документах можно, позвонив по круглосуточному номеру: 8-800-333-0-999.

