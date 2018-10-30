/ 5 человек пострадали в аварии на Бродокалмакском тракте

Помощь оказывали сотрудники спасательной службы и «скорой».

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«Хендай Гетз» и «Киа» столкнулись на Бродокалмакском тракте сегодня, 30 ноября, в 7:30 утра. 31-летний водитель «Хендэ» заехал на встречку, где и врезался в другую иномарку. Авария произошла на скользкой дороге.

Водитель автомобиля «Хендай Гетз» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Киа», за рулем которого находилась женщина, 1976 года рождения. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГИБДД региона.

В ведомстве отметили, что в результате ДТП пострадало 5 человек.

На место происшествия также прибыли сотрудники МЧС Челябинской области, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Всего в ликвидации последствий были задействованы 3 человека и 1 единица техники.

Кроме того, инцидент попал на видео, которое снял один из жителей Челябинска. На кадрах записи видны многочисленные автомобили экстренных служб, а также «Хендэ» и «Киа», которые стоят на обочине.