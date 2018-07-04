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/ Мотоциклист без документов попал в реанимацию после поездки по Троицкой трассе

Мотоциклист без документов попал в реанимацию после поездки по Троицкой трассе

Личность мужчины пытаются установить.
сегодня в 12:23
  |  Происшествия

Мотоциклист, ехавший ночью по дороге Челябинск-Троицк, закончил путешествие в больнице. На скорости он столкнулся с автомобилем «Нива». Сначала предполагалось, что именно машина является виновником аварии. Якобы она оказалась на пути водителя мотоцикла. Однако затем очевидцы рассказали подробности произошедшего.

Сам мотоциклист, поворачивая направо не со своей полосы, не убедился в безопасности маневра. Мужчину даже шлем не спас, он получил серьезные травмы. «Скорая» увезла его в реанимацию. — рассказали сайту «Первый областной» свидетели ДТП.

Очевидцы также говорят, что мотоцикл сейчас находится на стоянке Еманжелинска. На нем отсутствует госзнак. У владельца транспорта при себе не оказалось документов, поэтому установить его личность сотрудники ГИБДД и врачи не смогли.

На вид пострадавшему мотоциклисту 20−28 лет, он был в кожаных брюках, джинсовой куртке и красном шлеме.

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