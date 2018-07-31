/ Машина со значком «инвалид» насмерть сбила лося на Южном Урале

Животное выскочило на дорогу в темное время суток.

Пожилой водитель сбил дикого лося на трассе по направлению к Челябинской области. Животное неожиданно выскочило на дорогу, когда было уже темно. От удара автомобиль оказался серьезно поврежден. У «Киа» помяты капот, крыша, разбиты все стекла. На самой иномарке прикреплен знак «инвалид». Снимками с места ДТП поделились очевидцы.

Это было по дороге от Белорецка, не доезжая Межгорья. За рулем был дед, на вид ему лет 70. Пострадавших не было, только водитель был в шоке. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец произошедшего.

Известно, что животное погибло. Человеческих жертв удалось избежать. С места ДТП тело лося эвакуировали специалисты областного спасательного отряда.