Мошенницы похищали деньги при покупке животных в Челябинской области

Они подключались к мобильному банку «жертв».

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В Копейске по подозрению в мошенничестве задержаны три местных жительницы, две из которых ранее уже были судимы. На «Авито» они находили объявления о продаже животных и убеждали продавцов, что выкупят заказ.

Обещая перевести задаток на банковскую карту, просили проследовать к банкомату и провести ряд действий с картой. В результате потерпевшие давали доступ к мобильному банку, так их средства переводили себе мошенницы. В Аше, например, «жертва» лишилась 17 тысяч рублей при продаже овец.

Такие звонки поступали жителям не только Челябинской области, но и других регионов. При обыске полицейские изъяли сим-карты, банковские карты и кредитки, а также деньги. Остальные эпизоды сейчас устанавливаются.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Теперь женщинам грозит до пяти лет лишения свободы каждой. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, чтобы не стать жертвой мошенников, не передавайте свои личные данные неизвестным и не сообщайте код карты.