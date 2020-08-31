Свыше 285 миллионов рублей похитила челябинская компания при исполнении госконтракта от Минпрома РФ

Возбуждено уголовное дело.

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В 2014 году Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заключило контракт с челябинской компанией ООО «ЧТЗ-Уралтрак» на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Заявленная сумма немаленькая — 285 миллионов рублей. Деньги были перечислены фирме.

Только в установленный срок контракт не был исполнен. Третий этап работы сдали с просрочкой более, чем на год. А выполнение четвертого и вовсе не предоставлялось возможным из-за того, что не были выполнены требования техзадания. В связи с этим ООО «ЧТЗ-Уралтрак» нанес ущерб федеральному бюджету в особо крупном размере. Дело было передано прокуратуре.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, где возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Отмечается, что ход расследования уголовного дела, а также его результаты, поставлены в прокуратуре Челябинской области на контроль.