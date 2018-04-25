/ Мошенник выманивал деньги у южноуральских пенсионеров, представляясь их родственником

Злоумышленник звонил своим жертвам на стационарные телефоны.

Как минимум семь южноуральских пенсионеров лишились накоплений, попытавшись помочь «родственнику». Полицейские в Челябинской области раскрыли новую схему мошенничества. Злоумышленник звонил пожилым людям на стационарные телефоны, представлялся кем-то из родных и просил одолжить денег. К доверчивым пенсионерам, которые соглашались помочь, приезжал курьер и забирал всю сумму. Вскоре потерпевшие решили связаться с родственниками. Когда выяснилось, что ни о какой помощи они не просили, пенсионеры обратились в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого. У него изъяли мобильные средства связи и сим-карты.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до пяти лет. Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости тщательно проявлять достоверность сведений, получаемых от незнакомцев, по возможности перезванивать родственникам, от лица которых получено сообщение, не сообщать неизвестным данные своих банковских карт и другие конфиденциальные сведения и ни в коем случае не передавать незнакомцам денежные средства. — уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержанного отправили в изолятор временного содержания. Полицейские выясняет его причастность к аналогичным преступлениям.